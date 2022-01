Nach Messerangriff: Wie sicher ist die Lindauer Obdachlosenunterkunft?

Zwei Unterkünfte in einem Haus

Für wohnungslose Einzelpersonen werden in dem Gebäude Räume für akute, kurzfristige Notlagen (Durchreisendenunterkunft) und für längerfristige Unterbringungen (Gemeinschaftsunterkunft) bereitgestellt. In der Durchreisendenunterkunft, wo Frauen und Männer für zwei bis drei Nächte untergebracht werden können, ist derzeit nach Auskunft der Stadt niemand. In der Gemeinschaftsunterkunft wohnen elf Männer und drei Frauen.

Es gibt in dem Gebäude eine räumliche Trennung zwischen Männern und Frauen. Die jeweiligen Schlafräume seien abschließbar.

Beide Unterkünfte werden von den Mitarbeitern des Bürgerbüros betreut, außerhalb der Bereitschaftszeiten erfolgten auch Einweisungen durch die Polizei. Derzeit werden die Zimmer meist mit einer Person belegt, in den größeren Räumen kämen mitunter aber auch zwei unter.

Die Nachfrage sei sehr unterschiedlich, sagt Tanja Bohnert, Leiterin des Bürger- und Rechtsamtes der Stadt. Die vergangenen zwei Jahre sei sie aber gestiegen. Momentan sei sie „wieder sehr hoch“ – auch coronabedingt wegen Arbeitsplatz- und Wohnungsverlust.