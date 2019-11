Nach Lippi-Rücktritt: China will Nationalmannschaft umbauen

Von Thomas Heckmann

Gegen 6.15 Uhr hat am Donnerstag ein Auto eine Frau (48) auf der B19 bei Ulm überfahren. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Wie genau der Unfall sich ereignete, sollen jetzt die Ermittlungen der Polizei ergeben. Ein Gutachter unterstützte die Beamten an der Unfallstelle. Auch Notfallseelsorger waren im Einsatz. Sie kümmerten sich um den Fahrer des Elektrofahrzeugs(58).

Zunächst war die Identität der Verstorbenen unklar.