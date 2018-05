Nach Kritik: Freibad hat wieder länger offen

Da es nur einen Bademeister im Naturfreibad Ziegelweiher gibt, hat die Stadtverwaltung Ochsenhausen die Öffnungszeiten vorübergehend eingeschränkt. Hatte die Anlage im Vorjahr bei gutem Wetter von 9 bis 20 Uhr geöffnet, herrschte seit Saisonbeginn lediglich zwischen 14 und 20 Uhr Betrieb. Jetzt wird bei den Zeiten nachgebessert. Damit reagiert die Verwaltung auf Kritik aus der Bürgerschaft.

Rebecca Knobloch ist eine begeisterte Schwimmerin. Die Ochsenhauserin hat sich wie jedes Jahr eine Jahreskarte gesichert, um auch heuer im Ziegelweiher regelmäßig schwimmen zu können. Gerne tut sie das auch am frühen Morgen. Doch seit dieser Saison bleibe ihr dies verwehrt, wie sie in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats sagte. Einerseits werde das Bad strikter abgeschlossen als in den Vorjahren, andererseits habe die Verwaltung die Öffnungszeiten gekürzt. „Ich verstehe das nicht. Die hohen Investitionen in den vergangenen zwei Jahren würden meines Erachtens verlängerte Öffnungszeiten implizieren“, sagte die Frau. Sie sprach nach eigener Aussage auch für viele andere Frühschwimmer. Knobloch weiß um das Personalproblem beim Naturfreibad. Deshalb wollte sie auch wissen, wie der Plan B aussieht, sollte sich dauerhaft kein zweiter Bademeister finden.

Weiterer Bademeister gesucht

Natürlich sei die Reduzierung der Öffnungszeiten in Anbetracht der hohen Investitionen ärgerlich, erläuterte die Hauptamtsleiterin Tanja Oelmaier in der Sitzung. Die Verwaltung suche mit Hochdruck nach einem weiteren Bademeister beziehungsweise Hilfskräften und habe bereits entsprechend inseriert. Laut der Stellenausschreibung sollten Bewerber unter anderem ein DLRG-Leistungsabzeichen in Silber mitbringen, über ein freundliches und aufgeschlossenes Auftreten verfügen und Freude am Umgang mit Menschen haben. „Wir stellen ein, was geht“, versprach Oelmaier.

Jetzt ist der Verwaltung ein Teilerfolg gelungen. Trotz weiterhin angespannter Personalsituation können die Öffnungszeiten erweitert werden. Ab sofort ist der Ziegelweiher bei guter Witterung täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. „Wir konnten stundenweise weitere Kräfte engagieren“, erläuterte Michael Schmid-Sax von der Verwaltung am Freitag. Die Lösung sei mit „heißer Nadel“ gestrickt worden, auch in Hinblick auf die Pfingstferien. Dennoch sei die Verwaltung weiter auf der Suche nach einem Bademeister beziehungsweise Hilfskräften: „Die Frühschwimmer können wir leider weiterhin nicht abdecken.“ Bisher konnte das Bad nur zwischen 14 und 20 Uhr öffnen, weil jeder Arbeitnehmer nach sechs Stunden Anspruch auf eine Pause hat, wie Oelmaier in der Sitzung erläuterte. „Während dieser Zeit wären die Badegäste unbeaufsichtigt gewesen, was aus rechtlicher Sicht aber nicht geht.“

Kein Aufenthalt ohne Aufsicht

Rebecca Knobloch wollte von der Verwaltung daher wissen, warum die Schließung des Bads überhaupt so strikt sein müsse. Die von der Verwaltung seit dieser Saison angebrachte Kette, die nach Betriebsschluss das Drehkreuz blockiert, müsse doch nicht sein. In der Vergangenheit sei es doch auch mit einer etwas lockereren Handhabung der Schließzeiten gegangen, man habe einfach durchs Drehkreuz gehen können. „Jetzt klettern manch ältere Herrschaften übers abgeschlossene Drehkreuz. Es ist doch viel wahrscheinlicher, sich hierbei zu verletzten als im See zu ertrinken“, so die Bürgerin. „Ohne Aufsicht darf im Ziegelweiher niemand schwimmen. Denn sollte etwas passieren, steht bei uns die Staatsanwaltschaft auf der Matte“, entgegnete Oelmaier. Es bringe rechtlich auch nichts, die Leute mit Schildern wie „Baden auf eigene Gefahr“ zu informieren.

Bürgermeister Andreas Denzel sprang seiner Mitarbeiterin unterstützend zur Seite. Die Verwaltung habe rechtlich keine andere Möglichkeit, als einen Aufenthalt im Bad zu verbieten, wenn keine Aufsicht gewährleistet ist: „Alles andere wäre fahrlässig.“ Oelmaier verwies darauf, dass dieses Thema nicht nur Ochsenhausen, sondern beispielsweise auch Bad Schussenried beschäftigt. Beim Zellersee habe man genau wegen dieser Problematik auch alles eingezäunt und einen Personalservice beauftragt: „Dieser kostet im halben Jahr 100 000 Euro.“

Kreative Lösung gefordert

Wie Rebecca Knobloch im Nachgang der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, wünscht sie sich eine „kreative Lösung“, wie auch die Frühschwimmer wieder ins Bad kommen. Sie habe ihre Fragen bei der Verwaltung auch schriftlich eingereicht in der Hoffnung, eine ausführliche Stellungnahme zu erhalten.