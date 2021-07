Nach Kollision erleidet junge Frau in Leutkirch schwere Verletzungen

Leutkirch (sz) - Schwere Verletzungen zog sich am Samstag die 19-jährige Fahrerin eines Opel Corsa in Leutkirch zu, als ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Vorfahrt missachtete. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Die Corsa-Fahrerin befuhr demnach am Samstagmorgen um 11.15 Uhr die Memminger Straße stadteinwärts. Am Ortseingang wurde sie an der Kreuzung Memminger Straße/Zeppelinstraße/Goethestraße von einem Mitsubishi-Fahrer übersehen, als dieser die Kreuzung, aus der Schillersiedlung kommend, überqueren wollte.

Bei der Kollision wurde der Corsa laut Polizei nach rechts abgedrängt und kollidierte wiederum mit einem Scania-Lkw, welcher verkehrsbedingt wartete. Die Fahrerin des Corsas zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.