Nach Kündigung des Dirigenten: Edwin Lumpp sieht Potential

Noch vor den verhängten Kontaktbeschränkungen aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus hat die Hauptversammlung des Musikvereins Hundersingen-Beuren im Gasthaus Storchen in Hundersingen stattgefunden. Dabei wurden das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Schriftführers neu gewählt und die Kündigung des Dirigenten thematisiert.

Bei den Neuwahlen konnte Janine Heilborn einstimmig in das Amt des stellvertretenden Vorstands gewählt werden. Ihr bisheriges Amt als Schriftführerin wird von Julian Hiller übernommen. Die Beisitzer Nadine Schlegel, Florian Kühnle und Manuel Samtner, sowie die Kassenprüfer Michael Spöcker und Christoph Bühler wurden in ihrem Amt bestätigt.

Insbesondere die Kündigung des Dirigenten zu Beginn des Jahres hatte den Verein überraschend getroffen. Edwin Lumpp leitet seitdem die Musikproben, weshalb sich der Vorsitzende Rainer Hagmann an dieser Stelle für dessen schnelles und unkompliziertes Engagement bedankte. Edwin Lumpp bewertete die bisherige Zusammenarbeit als positiv und sieht Potenzial in einer möglichen zukünftigen gemeinsamen Arbeit. Dabei strebe er ein vernünftiges, musikalisches Niveau an. Dies könne dabei nur durch ein gutes Miteinander und den offenen Austausch geschehen.

Ein Projekt des zurückliegenden Jahres war die teilweise Erneuerung der Uniformen, welches in den nächsten Wochen abgeschlossen werden könne. Diese Nachbeschaffung wurde durch einen Zuschuss der Gemeinde unterstützt. Ein weiteres Anliegen war es dem Vorsitzenden, dass die Mitglieder auch die Angebote anderer Vereine wahrnehmen. Es sei wichtig das örtliche Geschehen am Leben zu halten und die Mühen der Vereine durch den Besuch deren Veranstaltungen zu unterstützen.

Die Schriftführerin Janine Heilborn erinnerte in ihrem Bericht an die unterschiedlichen Auftritte, Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins. Insgesamt hatte der Musikverein im vergangenen Jahr 43 Musikproben, 21 Auftritte und zehn Veranstaltungen zu meistern. Darunter zeigte sich als musikalisches Highlight das Doppelkonzert des Musikvereins im Dezember, das gemeinsam mit dem Musikverein Langenenslingen und dem Mitwirken der Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen gestaltet wurde. Ein weiterer Höhepunkt ergab sich zudem durch die Teilnahme an der Marschbewertung anlässlich des Kreismusikfestes in Hohentengen. Dort wurde der Musikverein zum ersten Mal für Marschmusik bewertet und nahm mit sehr gutem Erfolg teil.

Jugendleiterin Sarah Widmann berichtete, dass sich von der musikalischen Früherziehung bis hin zur Ausbildung am Blas-/Schlaginstrument derzeit insgesamt 38 Kinder und Jugendliche in Ausbildung befinden. Im vergangenen Jahr konnten daraus fünf Neuzugänge in die Aktivkapelle verzeichnet werden. Für die Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen ergaben sich einige Auftritte und Aktivitäten, wobei insbesondere die Eröffnung der Konzerte in Hundersingen und Blochingen fest im Programm stehen.

Weitere Auftritte ergaben sich beispielsweise beim Gartenfest in Laiz, dem Dorffest in Hundersingen, sowie den beiden Weinfesten in Hundersingen und Blochingen. In dem zurückliegenden Vereinsjahr ergab sich zum ersten Mal eine Kooperation mit der Jugendkapelle Herbertingen für den Umzug am Bächtlefest, wofür zwei gemeinsame Marschproben abgehalten wurden. Im Frühjahr organisierte der Musikverein in Kooperation mit dem Musikverein Blochingen einen Vorspielnachmittag der Jugend in der Buwenburghalle, bei dem die Kleinsten ihr Können unter Beweis stellten. Die Vorträge umfassten alle in Ausbildung befindlichen Instrumente der beiden Vereine.

Im Sommer wurde mit der Grundschule in Hundersingen ein gemeinsamer Vormittag gestaltet, bei der die Kinder verschiedenste Instrumente kennenlernen und ausprobieren konnten.

Sarah Widmann machte abschließend deutlich, wie wichtig auch die aktive Gestaltung der Jugendarbeit im Verein ist, weil ohne diese kein Verein auf längere Zeit überleben könne, und somit das Fundament für die Zukunft eines jeden Vereins bilde.