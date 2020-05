Montag, kurz nach 14 Uhr: Der Parkplatz vor der Ikea-Filiale in der Blaubeurer Straße in Ulm sieht eigentlich so aus wie immer: gut gefüllt, aber nicht brechend voll. Schließlich ist ja Werktag. Da ist für gewöhnlich nie so viel los.

Aber so ein ganz gewöhnlicher Werktag ist es dann doch nicht: Schließlich hat das in der Region beliebte schwedische Einrichtungshaus nach sieben Wochen Corona-bedingter Schließung zum ersten Mal wieder geöffnet.