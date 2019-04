Nach der umstrittenen Monsanto-Übernahme ist Vorstandschef Baumann angezählt

Viele Fragen waren es, die Aktionäre von Bayer bei der Jahreshauptversammlung des Leverkusener Konzerns umtrieben. Im Zentrum der Sorgen: Monsanto – der umstrittene Agro-Chemie-Konzern aus Amerika und eines seiner Pflanzenschutzmittel Glyphosat. „Als Folge der Übernahme ist Bayer heute das führende Unternehmen im Agrarbereich“, verteidigte Bayer-Chef Werner Baumann vor den anwesenden Aktionären den Zukauf des umstrittenen Unternehmens 2018.

Die allerdings haben daran erhebliche Zweifel. In den vergangenen Monaten nach erfolgtem Zukauf ist der Aktienkurs von Bayer in den Keller gerauscht. „Nie zuvor hat ein Dax-Konzern Reputation und Wert so schnell eingebüßt – das ist eine Schande“, kritisierte der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler. Auch Analyst Janne Werning von der Fondsgesellschaft Union Investment übte harsche Kritik am Management des Konzerns: „Die Bayer-Führung hat die Rechtsrisiken des Monsanto-Deals offenbar völlig unterschätzt.“

Seit 2018 hat Bayer in den USA zwei Gerichtsschlappen hinnehmen müssen, der Konzern wurde zu hohem Schadenersatz an Krebskranke verurteilt. Insgesamt müssen sich die Leverkusener in den USA mittlerweile 13 400 Schadenersatzklagen wegen Glyphosat stellen – und die Zahl dürfte weiter steigen. Bayer hat zwar gegen das erste Urteil bereits Berufung eingelegt. Im zweiten Fall wird der Konzern das noch tun. Allerdings ist keinesfalls sicher, ob sich die Meinung der Richter in der nächsten Instanz ändern wird – auch wenn Bayer-Chef Baumann diesbezüglich „nach wie vor optimistisch“ ist.

Der bisherige Schaden für die Anleger allerdings lässt sich auch durch Optimismus nicht schönrechnen: Allein 2018 erlitt die Bayer-Aktie an der Börse einen Wertverfall von rund 40 Prozent. Ingo Speich von der Deka Bank sprach von einem Scherbenhaufen. „Innerhalb von nur zwei Jahren ist der einstige Pharmagigant zu einem Zwerg mutiert.“ Nun bestehe die Gefahr, dass Bayer übernommen oder sogar zerschlagen werden könnte. Ihrem Unmut hatten Großinvestoren bereits im Vorfeld der Hauptversammlung Luft gemacht – und Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung versagt. Das trifft beispielsweise auf die Fondsriesen Deka und Union Investment, die zu den größten deutschen Einzelinvestoren von Bayer gehören. 2018 konnte es Werner Baumann noch auf einen Zustimmungswert von 97 Prozent bringen. Diesmal sprachen die Aktionäre der Führungsspitze das Misstrauen aus. Auf der Hauptversammlung stimmten 55,5 Prozent des anwesenden Grundkapitals gegen eine Entlastung. Das Votum hat zwar keine direkten Folgen, ist aber eine schallende Ohrfeige für den Vorstand.