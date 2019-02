Nach den Männern dominieren nun die Frauen

Nach „Luther“ und „Faust“ mit männlich dominierenden Rollen, stehen bei der diesjährigen Auflage der Feuchtwanger Kreuzgangspiele „Starke Frauen“ im Fokus.

Im Heimatdrama „Die Geierwally“ wird die aus „Brandner Kaspar“ und „Kiss me Kate“ in Feuchtwangen bekannte Schauspielerin Judith Peres die Rolle der energischen Frau verkörpern. Das zweite Abendstück ist die Kriminalkomödie „Acht Frauen“, das Kinderstück „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“.

Bei einer Pressekonferenz stellte Intendant Johannes Kaetzler mit Kulturamtsleiterin Maria Wüstenhagen (sie übernimmt bei allen drei Hauptstücken die Dramaturgie) und Feuchtwangens Bürgermeister Patrick Ruh das Ensemble vor. Schon jetzt sind 16 000 Karten verkauft. Ruh hofft, nach 44 000 Karten im Vorjahr im Jubiläumsjahr „1200 Jahre Feuchtwangen“ 50 000 Theaterkarten abzusetzen, denn die Kreuzgangspiele dauern eine Woche länger.

Die letzte Vorstellung der „Geierwally“ wurde für Samstag, 17. August, angesetzt, die Premiere findet am Donnerstag, 6. Juni, statt. Ein neues Gesicht taucht im Kreuzgang mit der großen Liebe der „Geierwally“ auf. Der „Bären-Joseph“ wird verkörpert von Franz Josef Strohmeier. Regie führt Johannes Kaetzler. Seinen Wiener Schmäh werde Regisseur Matthias Steurer bei „Acht Frauen“ einsetzen, verspricht Kaetzler. Premiere ist am Donnerstag, 13. Juni.

Kein Spritzenhaus der Welt scheint sicher genug für Räuber Hotzenplotz. Auch beim Kinderstück im Kreuzgang bricht er aus, Wachtmeister Dimpflmoser ist ratlos und Kasperl und Seppel müssen helfen. Sie bauen eine Mondrakete. Pascal Pawlowski spielt den Hotzenplotz und Konstantin Krisch den Kasperl, Mario Schnitzler den Seppel, die bekannte Doris Otto die Großmutter und Alexander Ourth den Wachtmeister Dimpflmoser. Premiere ist am 12. Mai, dem Muttertag. Damit eröffnet das Kinderstück die Saison.

Der Nixel-Garten wird fertig, da ist sich Ruh aufgrund der Zusicherung des Architekten sicher. Die Umbauarbeiten mit Stadtmauersanierung, Parkanlage und Theaterspielstätte laufen auf Hochtouren. Gezeigt wird hier „vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ und „Kleider machen Leute“.

Durch die Stadt und Nixel-Garten führt der Theaterspaziergang am Mittwoch, 22. Mai. Kreuzgangspiele Klassik wird am Sonntag, 11. August, angeboten. Weitere Theaterprojekte oder Lesungen sind im Programm, eine Mitternachtsshow zu „1200 Jahre Feuchtwangen“ am 18. August.