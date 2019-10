Nach den Katastrophenjahren: TV Rottenburg startet generalüberholt in die neue Volleyball-Saison

Es gab Zeiten, da hätte Philipp Vollmer alles hinschmeißen können. Da war der Manager des Volleyball-Bundesligisten TV Rottenburg an der Grenze der Leidensfähigkeit. Im Frühjahr 2018 war die Stimmung im Schwabenland auf dem absoluten Tiefpunkt. Ein einziger Sieg stand damals in der Saisonstatistik. „In der Mannschaft lief es nicht mehr“, gesteht Vollmer offen ein. Doch heute Abend im ersten Heimspiel gegen die SVG Lüneburg soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden.

Sechs Neuzugänge und ein neuer Trainer nach einem Vierteljahrhundert mit Hans-Peter Müller-Angstenberger – das kommt in Rottenburg einem sportlichen Erdbeben gleich. Der Belgier Christophe Achten soll den TVR in Gefilde führen, in denen das Team von der Konkurrenz nicht mehr belächelt wird. „Ein drittes Jahr unter diesen Umständen hätten wir den Fans auch nicht mehr verkaufen können“, sagt Philipp Vollmer. Will sagen: Ein weiteres Katastrophenjahr mit nur einem Sieg wie in der Spielzeit 17/18 oder auch nur drei Erfolgen wie in der vergangenen Saison. „Ich bin zu den Sponsoren gegangen – aber hatte sportlich gesehen keine Argumente“, berichtet Vollmer. Und nach dem sportlichen Abstieg im April sei es alles andere als ein Vergnügen gewesen, trotzdem den Lizenzantrag für die erste Liga zu stellen. „So etwas möchte ich nicht jedes Jahr machen.“ Auch die vielen Kommentare hätten genervt. „Ihr bleibt ja sowieso drin, hieß es von allen Seiten.“

Mehr als 20 Bewerber auf den Trainerposten

Als vor zwei Jahren die sportliche Talfahrt begann, war ein Mann auf der TVR-Kommandobrücke ganz besonders betroffen: An Trainer Müller-Angstenberger, dem „Mr. Volleyball von Rottenburg“, nagte die Erfolglosigkeit fast mehr noch als an seinen Spielern. „Da hat Hans-Peter oft nachgedacht“, erinnert sich Vollmer. Doch der Coach sah sich mit in der Verantwortung, wollte das Feld nicht so verlassen. Noch ernüchternder muss für Müller-Angstenberger dann aber die vergangene Saison dahergekommen sein, als der TVR mit einer deutlich spielstärkeren Mannschaft ganze zwei Siege mehr schaffte, auch wenn „die Team-Chemie jetzt passte“, wie Vollmer betont.

So bat der Trainer seinen Manager im Januar zum Gespräch. „Ich bin nicht mehr der Richtige“, habe Müller-Angstenberger gesagt. Diesem ersten Dialog folgte Ende Februar eine größere Runde mit dem Beirat – an dessen Ende die gemeinsam getroffene Entscheidung stand, einem neuen Trainer eine Chance zu geben. „Aber es war klar, dass das nur für die erste Liga sein kann.“ Christoph Achten hatte 2018 schon einmal angefragt, im Februar dann ein weiteres Mal. Überraschenderweise gab es in der Folge mehr als 20 Bewerbungen für den TVR-Trainerposten – ein Beweis für die Attraktivität des Vereins, trotz der Minus-Bilanz. „Wir haben ein Top-Umfeld, eine geile Halle, sind professionell aufgestellt“, sagt der Manager. „Hier gibt’s alles – und wir haben den zweitbesten Zuschauerbesuch der Liga.“ Das beeindruckte wohl auch Achten, der zuletzt in Finnland als Trainer arbeitete. Beim Bewerbungsgespräch habe der „24/7-Volleyballtrainer“ (Vollmer) genau gewusst, auf welcher Position das Team verstärkt werden müsse. „Er hat das komplette Team gescoutet, das hat mir imponiert.“

Das grobe Ziel Klassenerhalt klingt fast demütig, das erhoffte Resultat dann schon ambitionierter. „Wettbewerbsfähig“ lautet das Schlagwort, konkret wünscht sich Vollmer „19 Punkte und 7 Siege“ und träumt gleichzeitig von den Play-offs. Dafür hat der Verein den Etat zumindest leicht erhöht. „Wir werden wohl ein kleines Minus machen, aber auch nicht in Schieflage geraten“, betont der Manager.

Auch die Fans haben bekanntlich einen langen Atem. „Viele applaudieren hier auch nach einem 0:3“, hat Vollmer festgestellt, „das sind eben keine Erfolgsfans.“ Und viele hätten auch schon angekündigt, sie würden jetzt wieder öfter in die Halle kommen. Auch Hans-Peter Müller-Angstenberger, als Jugendkoordinator dem Verein erhalten geblieben, wird heute unter den Zuschauern sein. Und beide Daumen drücken. Schließlich steht da sein „Baby“ auf dem Feld.