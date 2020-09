Nach dem „Coup“ des Sigmarszeller Bürgermeisters wird Bahnunterführung in Schlachters doch möglich

Einen ersten Coronafall nach den Schulferien gibt es an einer Schule im Landkreis Biberach. Es handelt sich um einen Schüler einer 8. Klasse an der Federseeschule-Gemeinschaftsschule in Bad Buchau. Das teilte das Landratsamt am Montagvormittag mit.

Folgen hat der bestätigte Coronafall für zwei Parallelklassen. Die 44 Schülerinnen und Schüler seien bereits in Quarantäne geschickt worden, heißt es in der Mitteilung. Die Quarantäne gelte für 14 Tage, beginnend mit dem letzten Tag, an dem die infizierte Person in der Schule war.