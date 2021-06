Nach Corona-Test: Russlands Mostowoi fällt für EM aus

Für den russischen Mittelfeldspieler Andrej Mostowoi ist die Fußball-Europameisterschaft noch vor Beginn des Turniers vorbei. Der 23-Jährige von Zenit St. Petersburg wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus dem Kader der russischen Nationalmannschaft gestrichen.

Das Team sprach im Kurznachrichtendienst Twitter von einem „ungünstigen Ergebnis von PCR-Tests“, ohne Einzelheiten zu nennen. An seiner Stelle sei Roman Jewgenjew nominiert worden. Der 22-Jährige solle nun zum EM-Spielstandort St. Petersburg reisen. Dort trifft das russische Team am Samstag in der Gruppenphase auf Belgien.

