Nach acht Monaten: Dietfurt ist keine Sackgasse mehr

Alle Altenheime im Kreis Lindau haben Corona-Schnelltests erhalten. Doch die Heimleiter sind unschlüssig, was sie damit machen sollen. Denn dauernde Tests bei Bewohnern und Besuchern seien unmöglich.

Gemäß der neuen Teststrategie hat der Freistaat Bayern einige Millionen Schnelltests angeschafft und an die Landratsämter weitergegeben, damit diese die an die Einrichtungen verteilen, in denen Senioren oder behinderte Menschen leben. Weil diese als besonders gefährdet gelten, sollen die Heimleitungen die Tests einsetzen, um ein ...