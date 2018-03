Der katholische Kirchenchor Bühl mit aktuell 18 ständigen Sängern hat im Jahr 2017 insgesamt 13 Auftritte absolviert. Der überwiegende Teil lag im kirchlichen Bereich. Zählt man noch die 35 Chorproben das Jahr über dazu, dann traf sich der Chor insgesamt 55 Mal.

Diese doch respektable Präsenz würdigte denn auch der Vorsitzende Georg Denzel in seinem Vorstandsbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus. Denzel zeigte sich sichtlich darüber zufrieden, dass der Chor auch im vergangenen Jahr alle ihm aufgetragenen Aufgaben und Verpflichtungen meistern konnte. „Wir sind ein gutes Team, auch dank unseres Chorleiters Ferdinand Thanner, der sich immer sehr bemüht hat, auch musikalisch zu überzeugen.“

Und Gelegenheit dazu hatte der Männerchor genügend, wie aus dem Bericht des Schriftführers Otmar Schick hervorging. Bereits an Dreikönig konnte das Ensemble mit der Aufführung der „Messe breve No 7“ den Gottesdienstbesuchern sehr gut gefallen. Die musikalische Gestaltung der Festgottesdienste an den kirchlichen Hochfesten, beim Festgottesdienst anlässlich des Doppeljubiläums von Sänger Karl Thanner (50 Jahre Mesner und 35 Jahre Kirchenpfleger von Sankt Wendelin) und vor allem beim traditionellen Wendelinusfest zählten zu den Höhepunkten im Dienst der Kirchengemeinde und -musik. Aufgelockert wurde das Jahresprogramm mit etlichen geselligen Aktivitäten wie dem Jahresausflug zusammen mit der örtlichen Feuerwehr nach Tettnang und zum Zeppelinmuseum Friedrichshafen. Eine kleine „Auszeit“ nahmen sich die Sänger bei einer „Männerhütte“ in einer ehemaligen Sennerei.

Von Kassierer Herbert Riederer erfuhren die Versammlungsteilnehmer, wie es um die finanziellen Verhältnisse des Chores bestellt ist. Das Ergebnis konnte zufriedenstellen. Ein Dank galt der Kirchengemeinde für die jährliche Zuwendung sowie für die Kostenübernahme beim Kauf eines neuen Schrankes im Gemeindesaal (Probelokal).

Chorleiter Ferdinand Thanner schickte seinem Bericht einen großen Dank an alle voraus – so auch an Organist Max Ludwig –, die zum erfolgreichen Chorjahr beigetragen hatten. In chorischer Hinsicht hatte der Dirigent nicht viel zu bemängeln, gleichwohl merkte er an, dass der Chorprobenbesuch nicht der beste der vergangenen Jahre gewesen und deshalb Luft nach oben sei. Freilich müsse man die Probenstatistik etwas differenzierter sehen – Schichtarbeit, Beruf et cetera. Wichtig sei, „dass wir uns ein Ziel setzen und am Singen im Chor Freude und Spaß haben“. Am Herzen liege ihm die Gottesdienst-Mitgestaltung. Schmunzeln rief hervor, dass der Chorleiter aus einem Bericht über einen „Chorstimmbildungs-Crash-Kurs-Versuch“ zitierte und dabei seine eigenen Gedanken hinzufügte.

Mit Beifall registriert wurde auch das Gruß- und Dankeswort von Pfarrer Stefan Ziellenbach. Im Auftrag des Bischofs und des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg überreichte er den Sängern Martin Schmid für 30 Jahre sowie Matthias Schmid und Hans Mayer für stolze 60 Jahre Singen im liturgischen Dienst Ehrenbrief und Urkunde. „Als Mitglied des Kirchenchores Bühl erfüllen Sie in den Gottesdiensten in besonderer Weise den Auftrag: Singet dem Herrn ein neues Lied.“

Der Chor selbst fügte dieser Ehrung noch eine ganz besondere Auszeichnung hinzu, indem er Matthias Schmid und Hans Mayer zu Ehrenmitgliedern ernannte. Eine vereinsinterne Ehrung erfuhren die Sänger Karl Thanner, Paul Baur und Wolfgang Thanner, die keine der 35 Singstunden versäumten. Einmal fehlte Alfred Riederer.