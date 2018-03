Nach 2608 Metern im Rückwärtsgang ist die Freude groß

Albert Daiber hat’s tatsächlich geschafft: Der Landwirt hat mit Schlepper und Anhänger die 2608 Meter lange Strecke zwischen Sattenbeuren und Reichenbach komplett rückwärts zurückgelegt – und geht damit aus der Wette mit Ewald Ziller als Sieger hervor. Doch eigentlich gab es bei dieser Wette für den guten Zweck nur Gewinner.

Ewald Ziller strahlt über das ganze Gesicht. Albert Daiber ist kaum von seinem Fendt-415-Vario herabgestiegen, da kommt der Schussenrieder Tafelladen-Mitarbeiter schon auf ihn zugestürmt. „Grandios!“, freut sich Ziller und klopft dem lachenden Daiber überschwänglich auf die Schulter. Kaum zu glauben, dass Ziller in diesem Moment 400 Euro leichter geworden ist. Sehen so Verlierer aus?

Doch zurück zum Anfang. Begonnen hatte alles mit Zillers Manöver im Rückwärtseinparken, das Daiber kopfschüttelnd beobachtet hatte. „Das kann ich besser“, neckte der Landwirt, „sogar mit großer Zugmaschine samt Anhänger“. Ein munterer Wortwechsel begann, erzählte Ziller später, bei dem der Sattenbeurer Kartoffelbauer seine Künste immer weiter steigerte. Am Schluss stand die Wette, die gesamte Strecke von Daibers Hof bis nach Reichenbach rückwärts zu fahren. Der Wetteinsatz: eine Tonne Kartoffeln, die der Landwirt im Fall seiner Niederlage an den Schussenrieder Tafelladen spenden müsse. Gehe Daiber dagegen als Gewinner hervor, erhalte er 400 Euro von den Tafel-Mitarbeitern – nicht für sich, sondern um sie an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zu spenden.

Eine große Verantwortung also. Dennoch wirkt Daiber gelassen, als er einige Tage später seinen Traktor besteigt. Trotz der ansehnlichen Menschenmenge, die sich auf seinem Hof in Sattenbeuren versammelt hat. „Ich habe meine Herztropfen schon genommen“, scherzt der Landwirt, der gleichwohl einräumt, am Abend zuvor etwas geübt zu haben: „Aber nach 100 Meter habe ich gemerkt, das kann ich.“ Wenn sich Daiber da mal nur nicht täuscht.

Denn jetzt wird’s ernst. Daiber dreht den Zündschlüssel um, der Motor des großen, fünfeinhalb Tonnen schweren Schleppers springt ratternd an. Der angehängte Wagen, ebenfalls an die zweieinhalb Tonnen schwer, hat ein Nachbar extra für die Wette zur Verfügung gestellt. Überhaupt stehen Daiber etliche Unterstützer zur Seite. Ganz vorne im Tross, der sich nun langsam in Bewegung setzt, fährt Landwirt Herbert Herforth aus Torfwerk mit Traktor, Anhänger und einigen jungen Passagieren an Bord.

Auch Zillers Schwiegertochter, Polizistin Gisela Ziller, fährt voraus, um die Strecke zu sichern. Vorsichtshalber hat der pensionierte Polizist Ewald Ziller im Vorfeld auch das Biberacher Landratsamt über die außergewöhnliche Wette informiert. Denn obwohl Daiber die 2608 Meter hauptsächlich auf einem Feldweg zurücklegen wird: Die Strecke hat es durchaus in sich.

Das zeigt sich ziemlich schnell. Der Traktor hat gerade mal einige Meter zurückgelegt, da kommt auf der engen Dorfstraße schon das erste Auto entgegen. Der Landwirt muss sich darauf konzentrieren, genau die Spur zu halten. Anhalten ist erlaubt. Doch sobald er zurücksetzt, hat er verloren. Die nächste Herausforderung: die vielbefahrene L 275, die Daiber überqueren muss, um auf den Feldweg gegenüber zu gelangen. Der Verkehr reißt nicht ab. Zeit, ein wenig den jetzt schon angespannten Nacken zu lockern.

Da tut sich eine Lücke auf und der Schlepper setzt hinüber. Die Fahrbahn verengt sich. „Aber auf das Kiesbankett ausweichen, darf ich ja“, meint Daiber, wie um sich selbst Mut zuzusprechen. Notwendig wird das nicht. Der Landwirt weicht nicht einen Zentimeter vom schmalen Weg ab. Bewundernswert. Doch Daiber winkt ab. „Fast alle Landwirte können gut rückwärts fahren. Das kommt daher, weil sie das von Jung auf machen.“ Der Sattenbeurer selbst saß mit etwa acht Jahren das erste Mal auf dem Traktor. Allerdings habe er da nur einigermaßen die Spur halten müssen, sei langsam auf der Wiese getuckert, während die Eltern den Wagen mit Gras beladen haben.

Auch jetzt hält Daiber mit neun, zehn Stundenkilometer eine konstante Geschwindigkeit. Würde er richtig Gas geben, wären mit dem 150 PS starken Schlepper bis zu 40 Stundenkilometer drin. So aber bleibt noch Zeit, um den Schaulustigen zuzuwinken, die vom Wegrand aus gespannt den Verlauf der Wette verfolgen. Mittlerweile haben sich dem Zug auch ein Dutzend Autos und mehrere Radler angeschlossen. Sie müssen jetzt stärker in die Pedale treten, als es kurz vor Reichenbach bergauf geht. „Die Steigung wird am Schwierigsten“, kündigt Daiber an. Gut, dass er jede Kurve, jeden Meter gut kennt: „Ich könnte diese Strecke auch blind fahren.“ Denn früher war dies der Schulweg, den die Sattenbeurer Kinder zu Fuß nach Reichenbach zurücklegten. „Erst ab der zweiten Klasse hat man dann ein Fahrrad bekommen“, erinnert sich Daiber.

Konzentration für die letzten Meter

Doch dann ist Reichenbach in Sicht. Kaum ins Dorf gelangt, springt auch schon Ortsvorsteher Stefan Koch auf den Traktor, um dem Gewinner zu gratulieren. „Zu früh“, ruft Daiber lachend und konzentriert sich auf die letzten Meter bis zur Talstraße. Dort wartet ein kleines Empfangskomittee, allen voran Brigitte Daiber, die ihrem Mann mit einem Kuss zur gewonnenen Wette beglückwünscht. Die Kinder Britta, Philipp und Benjamin haben derweil spontan einen Fanclub gegründet und überreichen dem siegreichen Vater anschließend beim Kartoffelessen, zu dem Daiber alle Zuschauer einlädt, eine Urkunde im Rückwärtsfahren.

Und die Verlierer vom Tafelladen? Die können die Niederlage leicht verschmerzen, behandelt der Kartoffelhof Daiber die rund 370 Tafel-Kunden doch ohnehin schon wie Gewinner. Seit fünf Jahren, berichtet Ziller, spenden die Daibers jede Woche 25 Kilogramm Kartoffeln an die Tafel: „Das sind jetzt schon sechs Tonnen Kartoffeln“, rechnet Ziller vor.

Nur Albert Daiber wird durch seinen verspannten Nacken wohl noch eine Weile die Folgen der Wette zu spüren bekommen. „27 Minuten Rückwärtsfahren“, wendet sich Ziller an den Freund: „Du wirst bestimmt am nächsten Tag nur noch rückwärts gehen.“