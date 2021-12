Nach 2021 wieder keine Saison für die Bärenfanger

Auch die Narrenzunft Bärenfanger muss aufgrund der weiterhin angespannten Corona-Situation die kommende Saison ein weiteres Mal absagen. Das hat die Gesamtvorstandschaft einstimmig beschlossen. „Die Entscheidung ist uns wieder nicht leicht gefallen“, so das Zunftmeisterteam, bestehend aus Juliane Flath, Timo Stitz und Daniel Mock. „Doch die enorm hohen Auflagen sowie weiterhin hohe Infektionszahlen machen ein ausgelassenes Feiern an Fasching nahezu unmöglich.“

Die Bärenfanger fühlen sich in der Verantwortung, sowohl gegenüber aller aktiven Vereinsmitglieder als auch Gästen der Prunksitzung oder des großen Faschingsumzug in Unterkochen. Allein beim Faschingsumzug durch Unterkochens Straßen wären rund 3000 Teilnehmer dabei. Bei gutem Wetter würden dazu noch bis zu 2500 Zuschauer am Straßenrand. „Dies übersteigt bereits die maximal zugelassene Teilnehmerzahl an Veranstaltungen. Zudem ist eine Masken- und Abstandspflicht bei den Zuschauern nicht kontrollierbar“, so das Zunftmeisterteam.

Zusätzlich spielt bei der Entscheidung auch der wirtschaftliche Aspekt eine große Rolle. Denn eine Prunksitzung, bei der zu Nicht-Corona Zeiten rund 450 Zuschauer in der Sporthalle ausgelassen singen und schunkeln, ist auch im kommenden Jahr nicht möglich. Mit nur 200 oder weniger Zuschauern ist die Prunksitzung nicht mehr kostendeckend.

Betrofffen von der Saisonabsage sind aber nicht nur die Prunksitzung und der große Gaudiwurm durch Unterkochen, sondern auch der Rathaussturm, die Faschingssamstag-Party „30 Drunter/Drüber“, der Showtanz-Contest, sowie die Besuche von auswärtigen Veranstaltungen und Umzügen, befreundeter Zünfte.

Trotz der Absage werden die Bärenfanger das Brauchtum in Unterkochen aufrechterhalten und verschiedene Zeichen des Brauchtums in Unterkochen setzen.