Nach 18 Jahren Urteil in rassistisch motiviertem Mord

London (dpa) - Der Mord an dem dunkelhäutigen Schüler Stephen Lawrence schockte vor 18 Jahren Großbritannien - nun wurden die beiden Täter wegen rassistischer Motive verurteilt. Die mittlerweile 36 und 35 Jahre alten Männer müssen für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis, entschied ein Gericht in London. Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt und eine neue Diskussion um Rassismus ausgelöst. Das Opfer war 1993 an einer Bushaltestelle in London mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass es verblutete.