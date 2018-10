Nach 1488 Hindernissen am Ziel

Uhingen (sz) - Beim 24-Stunden-Hindernisrennen durch Uhingen hat sich Felix Baiker aus Weingarten mit seinem Team Getting Tough den Gesamtsieg gesichert. 248 Kilometer liefen die vier Extremsportler in diesen 24 Stunden.

Der Spendenlauf in Uhingen wird bereits seit 24 Jahren organisiert und seit zwei Jahren als Hindernisrennen ausgetragen. Und das für einen guten Zweck. Pro gelaufenen Kilometer werden zwei Euro gespendet. Bei 43 Teams mit 212 Sportlern in Vierer- und Sechserteams kommt da über 24 Stunden ordentlich Geld zusammen. 15 480 Euro konnten an an vier gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Bereits 2017 war das Team von Getting Tough mit einem vier Mann starken Team in Uhingen am Start. Im vergangenen Jahr war der Hindernislauf für Yannick Bolesch aus Ravensburg, Lucas Kempe aus Berlin, Lukas Storath aus Würzburg und Fabian Breitsamer aus Pforzheim hauptsächlich ein Vorbereitungslauf für die 24-Stunden-Staffel-Hindernis-Weltmeisterschaft in den USA. In geänderter Aufstellung ging es in diesem Jahr um die Titelverteidigung. Der Extremsportler Felix Baiker aus Weingarten ging mit seinen Teamkollegen Lucas Kempe und Fabian Clarkson aus Berlin und Nicole Biolic aus München als Mixedmannschaft an den Start. In der Wechselzone, der sogenannten Pit, halfen Rick Hawle und Lars Kroschewski den Extremsportlern. Es galt dort, die Verpflegung vorzubereiten, Wechselklamotten bereitzustellen, dazu kurze Massagen, gutes Zureden und ab und an einen Tritt in den Hintern, falls die Motivation nachzulassen drohte. Startschuss war um 16 Uhr.

Die Läufer erwartete eine zwei Kilometer lange Strecke mit zwölf Hindernissen. Wer innerhalb von 24 Stunden die meisten Runden sammelt, der gewinnt dieses Hindernisrennen. „Wer sich auf einen Wettkampf über 24 Stunden einlässt, muss sich im Klaren darüber sein, dass es mit rein physischem Training nicht getan ist“, sagt Felix Baiker. „Egal, wie hart der Körper trainiert ist. Irgendwann schleicht sich die Erschöpfung in den Körper.“

Kalt und dunkel

Die Kälte bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in der Nacht, Dunkelheit über elf Stunden, Müdigkeit, Hunger, schmerzende Knochen und Muskeln, und die Frage, warum man sich etwas in diesem Umfang überhaupt antut. Damit hatten die Sportler in Uhingen zu kämpfen. „Wer sich einer Herausforderung in der Art stellt, das Ziel und Gefühl beim Überqueren der Ziellinie vor Augen hält und es trotz aller Widrigkeiten schafft, wird stärker“, meint Baiker. Nach 24 Stunden, 124 Runden, 248 Kilometern und 1488 überwundenen Hindernissen hatte sich Getting Tough erneut den Sieg gesichert.