Nach Überfall auf Sparkasse: Täter gefasst

Der Bankräuber, der am Montagmittag in Freudenstadt die Kreissparkassen-Filiale in der Nordstadt überfallen hat, ist gefasst. Der Flüchtige sei gegen 15 Uhr, etwa eine Stunde nach der Tat, in der Lauterbadstraße festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er war zum Zeitpunkt des Überfalls mit einem Messer bewaffnet. Zuvor hatte er Geld erbeutet.

So berichtet es zumindest ein 63-Jähriger. Er war mit seiner Schwägerin zur der Bank gefahren, wo die Frau eigentlich nur eine Überweisung einwerfen wollte, während er im Auto sitzen blieb, so der Mann.

Wenig später sei seine Schwägerin weinend und zitternd aus der Bank gekommen. Der Räuber habe ihr ein Messer an den Hals gehalten. Dann sei seine Schwägerin wieder in die Bank gegangen, wo sie von der Polizei befragt wurde. Seine Schwägerin sei außer sich gewesen. Damit rechne man ja nicht – man wolle nur eine Überweisung einwerfen, und dann habe man ein Messer am Hals, so der 63 Jährige. Er selbst habe aber nichts gesehen, ihm sei auch nichts aufgefallen.

Dem Räuber waren bei seinem Überfall mehrere tausend Euro übergeben worden. Als ihn die Polizei aufgriff, war er betrunken.

