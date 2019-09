Weingarten (sz) - Der NABU Weingarten lädt interessierte Naturfreunde ein zu einer pilzkundlichen Führung im Stadtwald Weingarten am Samstag, den, 21. September. Das Jahr 2019 war in der Region ein sehr ergiebiges Pilzjahr, heißt es in einer Pressemitteilung, im Weingartner Stadtwald gedeihen zurzeit viele Arten.

Die Führung wird von Rudolf Bindig geleitet. Sie ist auf eine Dauer von zwei Stunden angelegt. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Parkplatz beim Freibad Nessenreben. Foto: Rudolf Bindig