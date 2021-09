Nabu lädt zur „Tour Natur“ ein

„Tour Natur“ heißt das Motto des Nabu-Aktionstages in der Region. Einige Gruppen in der Region veranstalten am 18. September einen gemeinsamen Aktiontag - die „Tour Natur“. Auch in Riedlingen und Bad Buchau gibt es Touren.

Eine Donauradtour mit besonderen Ein- und Ausblicken bietet die Tour von Riedlingen nach Hundersingen. Im Rahmen des „Integrierten Donauprogrammes“ wurde hier seit 1990 viel für den Hochwasserschutz und den Naturschutz entwickelt. Zwischen Binzwangen und Hundersingen wurde die Donau auf fast drei Kilometern wieder in ihr ursprüngliches Bett verlegt. Auf den entstandenen Kiesbänken finden viele Vogelarten Nahrung und Spezialisten wie der Flussregenpfeifer Brutplätze. Zwischen Binzwangen und Riedlingen erstreckt sich dann der zweite große Renaturierungsabschnitt. Dr. Joachim Kieferle führt am 18. September auf dieser Tour und gibt Einblicke und Infos zu den vorkommenden Arten und den Maßnahmen. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf der Donauinsel. Die Rückkehr ist für 18 Uhr geplant.

Am Federseesteg befindet sich eine QR Code geführte Tour für Fußgänger, der Familien-Naturerlebnispfad. An zehn Stationen werden die Lebensräume Streuwiese, Schilf und See spielerisch und interaktiv vermittelt. Teilnehmer brauchen nur ein Smartphone.

In Hopferbach bei Bad Schussenried dreht sich alles um das Leben der Honigbiene. Auch hier werden Teilnehmer mittels QR-Code geführt. Hier werden an neun Stationen Fragen beantwortet wie: Wie bauen Honigbienen ihre Waben, wie überwintern Honigbienen, aber auch, wie kommunizieren Honigbienen miteinander. Ebenfalls in Hopferbach beginnt eine kleine Streuobsttour zu Fuß. Teilnehmer lernen die unterschiedlichen Apfelbäume kennen, deren Früchte unter dem Namen Streuobstliebe zu sortenreinen Apfelgeeles verarbeitet werden.

In Ulm führt eine rund 23 Kilometer lange Radtour von der Friedrichsau aus an der Donau entlang bis zum Stausee Oberelchingen und wieder zurück.

Weitere Touren gibt es am Aktionstag in Weingarten, Ravensburg und Leutkirch. Informationen dazu sind auf der Homepage des Nabu zu finden.