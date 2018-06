Nürnberg (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Marius Möchel für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt von den Hamburg Freezers in seine Heimatstadt und erhält dort einen Vertrag bis Mitte 2016. Das teilten die Franken am Mittwoch mit. Möchel spielte bereits in seiner Jugend für ein Nürnberger Nachwuchsteam.