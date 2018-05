Nördlingen verbietet Glyphosat

Ein Foto auf Facebook erregt die Gemüter. Auf einer Seite, die sich hauptsächlich mit Themen aus und rund um Ehingen auseinandersetzt, ist ein Bild von einer Trichterwolke gepostet worden. Wo genau sich diese sogenannte Funnelcloud gebildet hat, ist nicht ganz klar. Den Kommentaren nach wurde sie am Donnerstagmittag um die Mittagszeit in Ehingen-Nasgenstadt, aber auch in Munderkingen gesichtet.

Doch wie kommt es zu so einer Trichterwolke?