Närrisches Treiben im Fackelschein

Deilingen-Delkhofen - Zum ersten Mal hat die Köhlerzunft Deilingen-Delkhofen den Nachtumzug ausrichten dürfen. Zunftmeister der Narrenzunft Björn Zielinski konnte eine große Zahl von Narren willkommen heißen und schickte diese zugleich nach dem Zunftmeisterempfang im Feuerwehrmagazin pünktlich gut gelaunt mit ihrem Narrenruf „Hou-Ruck“ durch die Nacht.

Vom Rathaus aus ging es zur Hauptstraße bis zur Gemeindehalle, in der sich ein Brauchtumsabend anschloss. Angeführt wurde der kleine Nachtumzug von der Tanzgarde und der Musikkapelle Deilingen mit dem Narrenmarsch „Ihr Köhlersleit kummet nu raus“ und dem sich im Zug anschließenden Narren.

Die Menge der Zuschauer hielt sich wetterbedingt in Grenzen. Sie konnten sich in Besenwirtschaften oder bei einem offenen Feuer etwas erwärmen. Die Nachbarzünfte aus Frittlingen, Schörzingen, Wilflingen und Wellendingen nahmen mit ihren Hästrägern und Musikvereinen teil und sorgten mit ihrem Treiben für gute Laune am Straßenrand. Bei den Schörzinger Hexen hieß es „Hexen raus, kommt treibt den Winter aus“, und bei der Wellendinger Zunft durfte der Auftritt des Hexenreiters nicht fehlen. Die brennenden Fackeln der Zuschauer ergaben obendrein eine schöne Atmosphäre.