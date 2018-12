Nächtliches Baden endet in Vergewaltigung

Wegen Vergewaltigungsvorwürfen hatte sich ein Mann unlängst vor dem Wangener Amtsgericht zu verantworten. Er wurde schließlich der Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung schuldig gesprochen. Der Richter verurteilte ihn zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft.

Im Juni 2017 soll der Angeklagte eine Bekannte zum Nachtbaden an einem Badesee in der Region überredet haben. Nachdem beide aus dem Wasser gestiegen waren, soll der Angeklagte seine Badehose ausgezogen haben. Auch die ihn begleitende Freundin habe er aufgefordert, ihren Bikini auszuziehen, was sie jedoch nicht tat. Die beiden lagen auf ihren Handtüchern. Der Angeklagte habe sich dann laut Anklageschrift auf seine Bekannte „gelegt“ und sie gegen ihren Willen ausgezogen, um an ihr „sexuelle Handlungen vorzunehmen“.

Die Version des Angeklagten hörte sich etwas anders an: „Ich habe versucht, sie zu verführen, das stimmt schon. Jedoch hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, sie wolle das nicht.“ Für die Bekannte habe der Angeklagte schon länger Gefühle gehabt. Dennoch hätte sich der Verführungsgedanke erst am See entwickelt. Bei der Heimfahrt habe sie zu ihm lediglich irgendwann gesagt, sie habe sich nicht entspannen können. Deswegen hätte es ihr wehgetan. Die Geschädigte selbst nahm den Vorfall grundlegend anders wahr: Sie habe dem Angeklagten mehrmals deutlich gemacht, sie wolle nicht und er solle aufhören. Da er stärker war als sie, habe sie nachts auf der einsamen Wiese nicht viel ausrichten können. Laut ihrer Aussage habe er nur von ihr abgelassen, weil sie nicht aufhörte, sich zu wehren. Während die Geschädigte erzählte, brach sie in Tränen aus.

Äußerungen des Angeklagten aus Chatverläufen nach der Tat passten laut Richter nicht zu der Version einer gescheiterten Verführung. Der Angeklagte bezeichnete sich im Nachhinein selbst als „Monster“. Außerdem schrieb er ihr nach der Tat: „Ich kenne mich so nicht. So brutal und egoistisch.“ Beweis für den Richter, dass es sich nicht um harmlose Verführungsversuche handelte, wie vom Angeklagten behauptet: „Wenn jemand so reagiert, muss da mehr gewesen sein.“

Anzeige durch beste Freundin

Im Gegensatz dazu plädierte der Verteidiger auf Freispruch. Für ihn sei der Chatverlauf kein Beweis für eine Vergewaltigung. Der Richter sprach den Angeklagten jedoch schuldig der Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung.

Auch mit dem Hinweis, dass er von Seiten der Betroffenen in keinster Weise sogenannten Belastungseifer entnehmen konnte, also keine Intention der Geschädigten, dem Angeklagten vorsätzlich schaden zu wollen. Wäre es nämlich nach ihr gegangen, wäre der Fall nie an die Öffentlichkeit geraten. Erst nachdem sie den Vorfall ihrer besten Freundin anvertraute, habe diese damals gegen den Willen der Betroffenen die Polizei eingeschaltet. Mittlerweile sei die Betroffene ihrer Freundin deswegen dankbar.

Letztendlich verurteilte der Richter den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Er habe ein Problem, den Fakten ins Auge zu sehen, was eine typische Verhaltensweise von Sexualstraftätern sei. In seinem Fall beharrte er darauf, die Geschädigte hätte freiwillig mitgemacht. „Das ist eine Ausrede, um vor allem auch vor sich selbst zu bestehen“, so der Richter.