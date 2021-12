MV Sontheim spendet an die AHRche

Im September hatte der Musikverein Sontheim zum Gartenfest in die idyllische Sontheimer Grünanlage eingeladen. Bereits damals hatten die Mitglieder angekündigt, dass die Einnahmen aus dem Verkauf der Backwaren komplett an die Flutopfer im Ahrtal gespendet werden sollen. Allerdings war es zunächst unklar, an welche Organisation im Ahrtal gespendet werden soll. Inzwischen sind Spendenempfänger gefunden und das Geld ist überwiesen.

Der Vorsitzende des MV Sontheim René Zäh erklärt: „Aufgrund von steuerrechtlichen Hindernissen war es zunächst nicht einfach, einen passenden Spendenempfänger zu finden.“ Schließlich habe er eine Organisation ausfindig machen können, an welche der Musikverein das Geld spenden konnte. Wichtig dabei war, so der MV-Vorsitzende Zäh, dass das Geld auch möglichst nah bei den Flutopfern ankommen sollte. Über die sozialen Netzwerke war er aufmerksam geworden auf den Verein „die AHRche“, welcher von der lokalen Bevölkerung und Helfern initiiert wurde.

Begonnen hatte es wenige Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr mit einer privaten Initiative mit dem Stellen eines Lichtmastens, einer Stromquelle zum Laden von Handys, einer Dusch- und Waschmöglichkeit, sowie einer kleinen Verpflegungsstation direkt in Ahrweiler, einem der am schlimmsten betroffenen Orte im Flutgebiet. Die AHRche war somit von Beginn an eine zentrale Anlaufstelle für die Flutopfer.

AHRche sorgt für Wärme

In der ersten kleinen Zeltstadt gab es eine Verpflegungsstation mit drei Mahlzeiten pro Tag, die Ausgabe von Sachspenden, Werkzeug- und Arbeitsmaterialverleih, einen Fahrradservice und auch einen Fahrradverleih sowie einen Waschsalon. Jedoch nicht nur die Ausgabe von materielle Dingen war Aufgabe der AHRche, sondern auch die Seelsorge und die medizinisch-therapeutische Grundversorgung bildeten einen Schwerpunkt.

Nicht zuletzt war und ist die AHRche eine Anlaufstelle für die Bevölkerung. In dem inzwischen mehrfach vergrößerten Zelt kann die Bevölkerung zusammensitzen und sich austauschen. Dort finden aber auch Bastel- und Backaktionen für Kinder oder Aufführungen statt, welche den Flutopfern wieder ein Stück weit normalen Alltag und etwas Ablenkung nach dieser Katastrophe bieten sollen.

Eine weitere wichtige Aktion ist das seit Herbst laufende Projekt „Wärme für das Ahrtal“. Dabei organisiert der Verein die kostenfreie Bereitstellung und Montage von effizienten Luft-Wärmepumpen, welche an den beschädigten Häusern montiert werden. Diese Aktion wird rein durch Spenden und freiwillige Helfer umgesetzt und gewährleistet in den teilweise noch stark beschädigten Gebäuden ohne funktionierende Heizung das Wohnen in den Räumen oder zumindest die weitere Trocknung der teils noch feuchten Bausubstanz.

Verein aus dem Ahrtal bedankt sich

Diese umfassende Hilfe hat die Mitglieder des Musikvereins Sontheim überzeugt, dass die Spenden dort beim Verein AHRche an der richtigen Stelle sind. Knapp 2000 Euro kamen beim Verkauf der Backwaren und des Kaffees zusammen. Die Unkosten für die Lebensmittel übernahm hierbei der Verein. Durch weitere Spenden von Vereinsmitgliedern kam schließlich ein Spendenbetrag von 2100 Euro zusammen, welcher vor einiger Zeit der Organisation übergeben werden konnte.

Die Vereinsführung der AHRche hat sich zwischenzeitlich mit einen persönlichen Brief für die Spende bedankte und versichert, dass die Gelder gut und sinnvoll eingesetzt werden.