MV Bergerhausen feiert Waldfest im Hölzle

Der Musikverein Biberach-Bergerhausen veranstaltet am Wochenende Samstag, 22. Juni, und Sonntag, 23. Juni, sein Waldfest im Hölzle.

Mit dem Bergerhauser Summernight-Dance-Open-Air beginnt am Samstagabend auf dem Hölzleareal das Festwochenende. Ab 19.30 Uhr wird „After Midnight“ mit Oldies aus den 60er- bis 80er-Jahren den Festbesuchern einheizen. Abgerundet wird der Abend unter freiem Himmel mit der Möglichkeit der Verkostung 13 verschiedener Biere in der „Pro-Bier-Bar“ oder einer Verkostung diverser Weine in der Weinbar.

Der Festsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Familiengottesdienst unter der Mitwirkung der Kindergärten Talfeld und Sandberg sowie dem Musikverein Bergerhausen. Anschließend wird ein Mittagstisch mit schwäbischen Köstlichkeiten angeboten. Hierzu unterhält der Musikverein Herbertingen unter der Leitung von Peter Rehm. Bereits vor dem Festgottesdienst, werden auf dem Hölzleareal Bulldogfreunde aus Altheim/Schemmerhofen zu einem Bulldogtreffen anfahren und ihre Oldtimer ganztags präsentieren.

Für die kleinen Gäste werden nachmittags Kinderschminken und ein Kindertisch zum Basteln angeboten. Auch der Spielplatz und das großzügige Gelände im Hölzle laden die Kleinen zum Spielen und Toben ein. Zur Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen unterhält die Gemeinschaftsjugendkapelle Bergerhausen-Laupertshausen unter der Leitung von Johannes Ruf.

Zum Ausklang des Festwochenendes unterhalten die Gastgeber des Musikvereins Bergerhausen unter der Leitung von Wolfgang Kammerlander die Festgäste. An diesem Abend gestalten die Zuhörer das Musikprogramm. Bei schlechter Witterung findet der Festsonntag in der Halle des Hölzles statt.