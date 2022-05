Muttertagsfeier an der Wallfahrtskapelle in Gwigg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Sonntag luden die Seelsorgeeinheit Oberes Achtal und die Mobile Jugendseelsorge Bad Waldsee zu einem Muttertagesgottesdienst bei der Wallfahrtskapelle in Gwigg ein. Musikalisch wurde die Feier von Alexander Dreher, Lehrer an der GMS Bergatreute, und vier jungen Tenorhornspielern begleitet, zudem hatte auch eine Schar vier- bis sechsjährige Kinder mit einem bunten Frühlingstanz einen fröhlichen Auftritt. Die Fürbitten gestaltete das neue „Team Kreative Kirche“ aus Bergatreute. Die anwesenden Kinder bemalten ein großes Muttertagsherz und durften ihren Müttern kleine Holzherzen und Rosen schenken. Die Feier stand unter dem Motto „Du bist nicht da um perfekt zu sein, du bist da um da zu sein.“ Anhand des Evangeliums von Martha und Maria sprach Jugendseelsorger Diakon David Bösl über die Spannung zwischen dem da sein Dürfen und dem wachsenden Termin- und Organisationsdruck, dem Mütter und Väter heute ausgesetzt sind. Da das Wetter wirklich gut mitspielte, hatte der Kirchengemeinderat endlich wieder die Gelegenheit, im Anschluss zur Theke am Ort einzuladen. Und so blieben fast alle Besucher und tranken Limonade oder Bier vor eine Kulisse aus herrlich blühenden Obstbäumen.