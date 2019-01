Mutter stirbt am Steuer, Sohn sitzt daneben

Gesundheitliche Probleme der Fahrerin sind wohl die Ursache eines Unfalls bei Obersontheim gewesen.

Die Frau war am Mittwochnachmittag in Richtung Mittelfischach unterwegs, als sie plötzlich nach ihrem zwölfjährigen Sohn griff, der auf dem Beifahrersitz saß. Als der Sohn seine Mutter ansprach, reagierte sie nicht mehr. Das Auto kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Die Mutter kam nicht mehr zu Bewusstsein und starb trotz Reanimation an der Unfallstelle. Die Polizei geht davon aus, dass es eine medizinische Ursache für den Tod der Frau gab und nicht der Unfall daran schuld war. Die Fahrerin im anderen Auto und der Sohn blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13 000 Euro.