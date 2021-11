Mutter lässt sich von Kind ablenken und kommt von der Fahrbahn ab

Eine junge Frau hat sich während der Autofahrt von einem schreienden Kind ablenken lassen und hat so einen Unfall und rund 5000 Euro Sachschaden verursacht. Die 21-jährige Frau war laut Polizei am Dienstagmittag zwischen Frittlingen und Denkingen auf der Kreisstraße 5907 unterwegs. Gegen 12.45 Uhr fuhr die 21-Jährige in Begleitung ihrer kleinen Tochter mit einem Seat Leon von Frittlingen in Richtung Denkingen.

Während der Fahrt ließ sich die junge Seat-Fahrerin durch ihre schreiende Tochter im Auto ablenken und schaute so immer wieder nach dem Kind. Infolgedessen geriet die 21-Jährige im Verlauf der Fahrt von der Straße ab und prallte mit dem Seat gegen vorhandene Schutzplanken. Verletzt wurde niemand.