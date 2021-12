Mutmaßlicher Zechpreller schlägt Frau ins Gesicht

Beamte des Polizeireviers Wangen haben Ermittlungen unter anderem wegen wechselseitiger Körperverletzung, Beleidigung und Zechprellerei eingeleitet, nachdem ein Gast am Mittwochnachmittag in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße handgreiflich wurde. Der 40-Jährige weigerte sich laut Polizeibericht gegenüber der Wirtin, die Zeche zu begleichen. Als er sie daraufhin unsittlich berührte und beleidigte, erteilte die 49-Jährige ihm ein Hausverbot. Damit zeigte sich der alkoholisierte Tatverdächtige nicht einverstanden und schlug seinem Opfer ins Gesicht. Die Frau wehrte sich und schlug zurück. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss vorsichtshalber in eine Klinik gebracht. Sowohl der 40-Jährige, als auch die 49-jährige Wirtin müssen nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.