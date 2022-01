Mutmaßlicher Fälscher in U-Haft: Falsche Banknoten gefunden

Einen mutmaßlichen Geldfälscher hat die Polizei in Stuttgart festgenommen. In der Wohnung des 19-Jährigen fanden die Ermittler knapp 200 gefälschte 50-Euro-Scheine und mehr als zwei Dutzend falsche 200-Euro-Scheine, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bekanntgaben. Die Ermittlungen kamen in Gang, nachdem vor allem in Lebensmittelgeschäften im Stadtbezirk Plieningen gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht waren. Die Spur habe dann zu dem 19-Jährigen geführt, hieß es. Der Mann kam am Mittwoch in Untersuchungshaft.

