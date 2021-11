Mutmaßlicher Binger Autodieb wird verhaftet und kommt in JVA

Wegen des Verdachts des Diebstahls (im besonders schweren Fall), des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung und der Sachbeschädigung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 38-jährigen Mann aus Reutlingen zum Amtsgericht Sigmaringen erhoben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft hervor.

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 26. auf den 27. Juni dieses Jahres in ein ehemaliges Autohaus in Bingen eingebrochen zu sein und – wahrscheinlich mit einem bislang unbekannten Mittäter – zwei Fahrzeuge entwendet zu haben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der einschlägig vorbestrafte Angeschuldigte verfügte dabei über keine Fahrerlaubnis und steht im Verdacht, an einem der beiden Fahrzeuge ein falsches Kennzeichen angebracht zu haben. Durch den Einbruch entstand am und im Gebäude des ehemaligen Autohauses ein nicht unerheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge konnten nach der Tat wieder aufgefunden und zurückgegeben werden.

Gegen den Angeschuldigten, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat, wurden umfangreiche Ermittlungen geführt. Wegen verschiedener Spuren, die am Tatort und in einem Fahrzeug sichergestellt werden konnten und höchstwahrscheinlich vom Angeschuldigten herrühren, wird von dessen Tatbeteiligung ausgegangen.

Gegen den Angeschuldigten wurde wegen des Haftgrundes der Wiederholungsgefahr mit Anklageerhebung ein Haftbefehl beantragt, der am 26. November vom Amtsgericht Sigmaringen erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

Der Angeschuldigte befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.