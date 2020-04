Mutmacher Martin Gallasch: „Muße und ,Verschwendung’“

Die Coronakrise hält uns weiter in Atem und gleichzeitig kommen wir aktuell in vielen Bereichen zum Durchatmen: Einfach keine Termine. Trotzdem kann dieser wirklichen Krise im Gesamten nicht wirklich etwas Positives zugesprochen werden. Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen sind unübersehbar. Der angeordnete Shutdown macht es aber möglich, einfach mal nichts zu tun. Oder anders formuliert: Dinge zu tun, die einem unter normalen Umständen und in Anbetracht der begrenzten Zeit als verschwenderisch erscheinen. Das erinnert an die barocke Tugend der Muße, also der persönlichen und kollektiven Freizeit, die von keinen Fremdeinflüssen bestimmt wird und keiner Rechtfertigung bedarf. Ich kann das hier locker behaupten, da ich mich in meinem Singlehaushalt logischerweise mit niemandem arrangieren „muss“. Was also tun, wenn die gewohnte Vereinstätigkeit oder das Zusammensein im Freundeskreis aus verständlichen Gründen nicht möglich sind?

Die Gelegenheit, mein persönliches digitales Kochbuch auf die Probe zu stellen. Jetzt kann es beweisen, was es kann beziehungsweise ich zeigen, ob ich ihm gewachsen bin. Über die Jahre haben sich darin die unterschiedlichsten Rezepte angesammelt. Viele davon habe ich noch nie selbst ausprobiert: keine Zeit. Erst vor wenigen Tagen kam das Rezept eines bekannten Sternekochs für eine vielversprechende cremige Limonenpolenta hinzu. Nichts Spektakuläres, eine Beilage eben.

Auf YouTube bin ich durch Zufall auf das Rezept gestoßen und schwelgte sofort in Erinnerungen an so manches überragende Abendessen auf Schweizer Berghütten, wo es oft Polenta gab. Noch halb in Gedanken darüber, ob die diesjährige Bergsaison und die Unterkunft auf Berghütten überhaupt möglich sein werden, schrieb ich Zutaten und Mengenangaben mit. Vielleicht neigen Sterneköche dazu, in Sachen Rezept nur die halbe Wahrheit preiszugeben, oder ich war beim Mitschreiben in Gedanken noch immer abwesend? Egal!

Es brauchte einen zweiten, modifizierten Versuch, der in Kombination mit dem Hauptgang den lohnenden Unterschied machte. Das rosarote Rinderfilet war daran sicher nicht ganz unbeteiligt. Es sind diese, auf den ersten Blick unscheinbaren Aktionen, die jeder individuell kennt und die viel zu oft zu kurz kommen. Immer mit dem Argument: keine Zeit! Deshalb: Nur Mut zur Muße und dem im positiven Sinne „verschwenderischen“ Umgang mit Zeit. Dafür braucht es nun wirklich kein Coronavirus.

Martin Gallasch