Mutmacher: Ein Kompliment ersetzt die Umarmung, eine Nachfrage das Handreichen

Rund 50 Mutmacher haben Sie, liebe Leser, in den vergangenen zehn Wochen an dieser Stelle vorgefunden. Bekannte Bad Waldseer, Aulendorfer und Bergatreuter haben ihre Gedanken zur Corona-Krise geteilt. Dafür bedanke ich mich im Namen der „Schwäbische Zeitung Bad Waldsee/Aulendorf“ recht herzlich bei allen „Mutmachern“. Es wurde teilweise ein düsteres Bild der aktuellen Situation aufgezeichnet, aber eben auch Hoffnungsschimmer, Leuchtstreifen am Horizont und ein zum Positiven hin verändertes Alltagsverhalten aufgezeigt.

Die Zeit der unfreiwilligen Entschleunigung hat neben all den finanziellen und existenzbedrohenden Schattenseiten auch für neues Bewusstsein und gezieltere Wahrnehmung gesorgt. „Wir leben dort, wo andere Urlaub machen“, war plötzlich kein reiner Werbeslogan mehr, sondern hat dem ein oder anderen die Augen für die Naturerlebnisse direkt vor der Haustüre geöffnet. Ein Spaziergang wurde zu etwas Besonderem und Hilfe anbieten zu etwas Alltäglichem. Diese mitfühlende, altruistische Selbstverständlichkeit scheint aber leider schon wieder abzuflachen.

In Zeiten, in denen uns der Mindestabstand von 1,5 Meter wohl noch eine Weile erhalten bleibt, wünsche ich mir dennoch, dass Nähe entsteht. Kommunikation wird entscheidenden Einfluss auf unsere Beziehungen haben: Ein Kompliment ersetzt die Umarmung, eine Nachfrage das Handreichen und gemeinsames Lachen das Abklatschen. Denn ja, Corona hat unser Leben verändert – aber es ist die Frage, was wir daraus machen. Schließlich darf man trotz Maske noch lächeln, trotz Mindestabstand verbunden sein und sich trotz Homeoffice an der Familie erfreuen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gesundheit, Herzlichkeit und Verbundenheit.

Wolfgang Heyer, Redaktionsleiter