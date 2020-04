Mutmacher: Ein Date mit dir selbst

Unter der neuen Rubrik „Mutmacher – Gedanken zu Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach. Folgender Text stammt von Michael Klotz, Abteilungskommandant der Leutkircher Feuerwehr:

Zugegeben, es fällt einem in der momentanen Situation schwer, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Ausgangsbeschränkungen, Geschäfte, Restaurants und Cafés sind geschlossen, viele Menschen kämpfen um ihr Leben und um ihre Existenz. Wir können nicht mehr reisen. Corona ist da und hält uns vor Augen, dass vieles nicht mehr so selbstverständlich ist, wie wir es bis jetzt gelebt haben. Dinge, die wir vor wenigen Wochen noch als selbstverständlich genommen haben, sind jetzt gefühlt unendlich weit weg. Gemütlich mit Freunden in der Sonne sitzen, die Großeltern besuchen oder einfach Essen gehen. All das sind gerade Dinge, welche wir schmerzlich vermissen. Wie sollen wir da positiv denken? Es geht!

Unser Alltag wurde heruntergeschraubt. Wir haben plötzlich Zeit. Zeit, um uns auf das Wichtige im Leben zu besinnen. Uns wird bewusster, was wirklich zählt. Wir vermissen unsere Eltern, Geschwister und Freunde. Uns fehlen unsere Großeltern. Alles, was für uns bisher so selbstverständlich war, ist nun in nicht definierte Ferne gerückt. Wir machen uns mehr bewusst, was wirklich wichtig in unserem Leben ist. Es ist unsere Gesundheit und die gemeinsame Zeit mit unserer Familie. Ich genieße es wirklich sehr, im Moment keine Abend- und Wochenendtermine zu haben und diese Zeit mit meiner Familie zu verbringen.

Während ich sonst von Termin zu Termin gehastet bin, versucht habe, Arbeit und die Lieben unter einen Hut zu bekommen, habe ich eine sehr wichtige Person in diesem Chaos komplett vergessen: mich selbst. Immer ist man mit etwas anderem beschäftigt. Immer war irgendetwas oder irgendjemand wichtiger als man selbst. In Zeiten der Corona-Krise, in der alles gewaltig entschleunigt wird, kommt man zur Ruhe. Man ist quasi gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und das ist bestimmt nicht das Schlechteste.

So ein Date mit dir selbst? Ich habe es mir einfach mal an einem Lieblingsort, auf dem Bänkle vor dem Haus oder auf dem Sofa, gemütlich gemacht. Ohne Handy, mit einer Tasse Kaffee. Und da bin ich einfach so gesessen und habe einfach mal nichts gemacht! Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal getan habe ohne immer die Uhr im Auge gehabt zu haben.

Jetzt wo es echt mies wird oder ist, merken wir auch erst mal, welche Berufe wir wirklich dringend brauchen. Welche Berufe unsere Infrastruktur aufrechterhalten, welche uns schützen, uns pflegen, uns heilen, aber auch uns versorgen. Ich hoffe, diese Wertschätzung, dieser zurecht gerückte Blickwinkel auf so viele Berufe bleibt auch nach Corona noch bestehen. Und sorgt dafür, dass sich hier einige Umstände zum Besseren ändern werden. Seien es Arbeitszeiten, Personalstärke oder Bezahlung. Hier machen gerade viele Leute einen verdammt guten Job! Vielen Dank an Euch!

Michael Klotz, Leutkirch