Mutmacher Bernd Schosser: „Wir merken, was uns wirklich ausmacht“

Unter der neuen Rubrik „Mutmacher - Gedanken zu Corona“ veröffentlicht die „Schwäbische Zeitung“ in den kommenden Wochen Beiträge von bekannten Menschen aus Leutkirch, Isny und Bad Wurzach. Die Texte sollen bewusst positive Aspekte in dieser schwierigen Zeit enthalten. Den Anfang macht Bernd Schosser, Leutkircher Stadtrat und geschäftsführender Schulleiter:

Es war als würde die Welt still stehen. Wie oft schießt uns bei einem einschneidenden Ereignis, positiv oder negativ, dieser Gedanke durch den Kopf..

Seit dem 17. März steht unsere Welt nun tatsächlich fast still. Nicht nur für einen kurzen Moment, sondern für mindestens fünf Wochen. Das Ende des Stillstands ist im Moment nicht absehbar. Die Rückkehr zur Normalität wird sicherlich nicht so abrupt geschehen, wie der Einstieg in den Stillstand gestaltet werden musste. Uns allen wird schmerzlich bewusst, was wir bisher für ein Leben in einer grandiosen Freiheit genießen konnten. Es standen uns mehr oder weniger Tür und Tor offen, das Leben ganz nach unseren Vorstellungen zu gestalten und zu leben. Und nun:

Wir sollen uns nicht mehr treffen, miteinander feiern, wir sollen unsere Reisefreiheit einschränken, wir können unseren Hobbys, sei es in der Musikapelle, im Sportverein oder wo auch immer, nur noch einzeln nachgehen usw.

Im Moment merken wir alle, was uns tatsächlich wichtig ist, was wir wirklich brauchen und was uns wirklich ausmacht und vor allem was uns fehlt.

Es ist wunderbar, wenn sich die Musiker einer Straße sonntags zum gemeinsamen Spiel auf der Straße (natürlich mit mindestens zwei Metern Abstand) treffen, wenn Kinder, die zur Notbetreuung gerne kommen und sich darauf freuen, ihre Lehrerinnen und Lehrer zu treffen. Kurz gesagt, wenn das so selbstverständliche Miteinander bewusst erlebt wird und jeder merkt, dass es mehr braucht, als dass jeder allein in seinen vier Wänden mit andern virtuell kommunizieren kann.

Es stimmt mich aber auch zuversichtlich, wie viele Menschen in unserer Stadt dafür sorgen und täglich schuften, dass wir für die Zeiten, in denen die Erkrankungen durch das Corona-Virus in unserer Stadt zunehmen werden, gerüstet sind. Ihnen gebührt ein großer Respekt und hohe Anerkennung.

Ich freue mich jedenfalls auf die Zeit, in der wir wieder zur Normalität zurückkehren dürfen. Wenn sich Menschen wieder treffen, Musikkapellen wieder spielen, Gemeinderäte wieder diskutieren dürfen. Denn wir Menschen brauchen nun mal die Gesellschaft anderer und können dies dann hoffentlich bewusster erleben als es oft in der Vergangenheit geschah.

Bernd Schosser, Leutkirch