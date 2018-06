Mutmaßlicher Todesschütze von Kansas wegen Mordes angeklagt

Kansas City (dpa) - Der mutmaßliche Todesschütze von Kansas ist wegen Mordes angeklagt worden. Frazier Glen Cross soll am Sonntag in zwei jüdischen Einrichtungen in US-Staat Kansas drei Menschen erschossen haben. Nun muss er sich wegen Mordes an einem 14 Jahre alten Jungen, dessen Großvater sowie einer 53 Jahre alten Frau verantworten, sagte Staatsanwalt Steve Howe heute. Bei einer Verurteilung droht dem 73-Jährigen die Todesstrafe. Cross soll früher ein örtlicher Führer der rassistischen Organisation Ku-Klux-Klan gewesen sein.