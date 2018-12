Mutige und richtige Idee

Der Vorschlag, ein pädagogisches Konzept für den Campus Kau zu entwickeln, ist mutig und richtig. So besteht die Möglichkeit, den Staub vergangener Jahre abzuschütteln und das räumliche Konzept an aktuelle Anforderungen anzupassen. Ein Schnellschuss könnte am Ziel vorbeigehen – das wäre angesichts der geplanten Investitionen in Höhe von etwa sieben Millionen Euro fatal.

Der Sprung ist dabei sogar weiter als der ursprünglich gedachte im Ortsentwicklungskonzept Kau 2030. Da ging es lediglich um eine Erweiterung des Kindergartens und einen Erweiterungsbau zwischen Schule und Kindergarten. Schon bei der Präsentation hatte es Zweifel gegeben, ob der Platz reichen werde: Die Sorge galt da der Außenanlage des Kindergartens.

Wenn der Gemeinderat am 12. Dezember dem Vorschlag zustimmt, ist das eine große Chance, hier viel richtig zu machen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es mit Bauprojekten wie in der Sängerstraße oder perspektivisch auch auf dem Gelände der Diakonie Pfingstweid ein starkes Wachstum der Ortschaft geben wird. Das Ortsentwicklungskonzept prognostiziert eine Zunahme von fast 700 Einwohnern in den nächsten 15 Jahren.