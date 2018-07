Mut-Tour macht Halt in Wangen

Die Mut-Tour hat am vergangenen Samstag auch einen Stop in Wangen eingelegt. Das Aktionsprogramm, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und einen Beitrag zur Entstigmatisierung der Depression als Erkrankung leistet, ist bis 2. September mit Teams auf Tandems, in Zweier-Kajaks und zu Fuß unterwegs. Der Name ist Programm: Mutige Teilnehmer möchten anderen Menschen Mut machen. Für das Tandem-Team ging es am zweiten Tag der vierten Etappe, am Kinderfestsamstag, von Wangen aus zum Bodensee. Bevor das Team sich auf die Räder setzte, wurden die Radler von Pfarrer Martin Sauer, als Herzog von Württemberg verkleidet, in der Stadt begrüßt. Foto: Mut-Tour