Der Ärger der Feuerwehrmitglieder ist nachvollziehbar. Während sie versuchen, Leben zu retten oder tödlich verunglückte Menschen aus einem Wrack zu befreien, sind sie regelmäßig den Blicken von Gaffern ausgesetzt, werden bei ihrer Arbeit fotografiert und gefilmt. Muss das wirklich sein?

Doch nicht nur Gaffer, die ihre Sensationsgier mittels Handyaufnahmen befriedigen, stören die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit – das tun auch die scheinbar harmlosen Verkehrsteilnehmer, die bewusst langsam an einem Unfallort vorbeifahren, um „nur“ mal schnell einen Blick auf das Wrack und die Rettungsarbeiten zu werfen. Diese nehmen billigend in Kauf, dass sich der Verkehr hinter ihnen staut und es deshalb zu einem weiteren Unfall kommen kann.

Jeder sollte sich einmal folgende Frage stellen: Wie würde ich mich fühlen, wenn ich verletzt in einem Autowrack liege und den Blicken von Gaffern ausgesetzt bin? Auch für die Angehörigen kann es eine schmerzliche Qual sein, Bilder und Videos eines verunglückten Familienangehörigen im Internet zu sehen – womöglich noch bevor sie von Polizisten oder einem Notfallseelsorger über den Unfall informiert wurden.

In einer Zeit, in der Klicks bei Facebook und Co. mehr zu zählen scheinen als die Vernunft, darf eines nicht vergessen werden: der Respekt seinen Mitbürgern gegenüber und die Würde eines jeden einzelnen Menschen.