Musizierfreudige Jugend brilliert mit Qualität

Qualität und Musizierfreude haben den Auftritt des Kreiverbandsjugendblasorchesters (KVJBO) Ravensburg in der Seibranzer Turn- und Festhalle ausgezeichnet.

Das junge Orchester hat ein breites Repertoire geboten. Der noch fast unbekannte Marsch „Attila“des Militärmusik-Altmeisters Julius Fucik, Filmmusik aus „The Lord of the Rings“ von Johan des Meij und ein aus einem Gitarrenstück entstandenes Konzert für Solotrompete (Solist Alexander Weber).

Thomas Wolf selbst hat ein schottisches Abschiedslied für Blasorchester arrangiert. Den Bläsern in diesem einstündigen Konzert gelang alles sehr ansatzsicher, was nach so langem Auftrittsverbot zu bewundern ist.

Der Geschäftsführer des KVJBO Ravensburg, Klaus Wachter, konnte in der vollbesetzten Seibranzer Halle eine ganze Reihe Ehrengäste aus der Blasmusikwelt begrüßen. Im Blasmusikkreisverband finden jungen Talente immer wieder mal eine Bühne für ihre Auftritte. Er sei schon gespannt auf eine baldige offene Probe mit dem Motivationskünstler, dem Dirigenten Thomas Wolf.

Wann weht der Wind der Änderung der gegenwärtigen Situation? „Wind of Change“ ist die Hymne der Wende von damals, als mit Glasnost und Perestroika im Jahr 1989 die politische Wende begann. Eine gute Wahl, dieses Stück ins Programm zu nehmen und den Wind so richtig durch die Instrumente lassen. Die Rock-Ballade der Scorpions wurde die erfolgreichste deutsche Produktion und 1991 das meistgespielte Lied im Radio. Im ZDF etwas später sogar zum Jahrhunderthit gewählt. Die jungen Musiker möchten eine Wende zum Besseren, zu mehr Auftritten. Mit der in Seibranz gebotenen Qualität und Musizierfreude wird das eine Freude werden.