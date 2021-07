„Musikvereine sind Stützpfeiler“

Der 43-jährige Tubist Andreas Martin Hofmeir tritt am heutigen Freitag in der Grundschule Altheim auf. Der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Musiker kombiniert unterschiedliche Genres und präsentiert sich unkonventionell und humorvoll. SZ-Redakteur Kai Schlichtermann hat mit ihm über die Bedeutung von Musikvereinen für das gesellschaftliche Leben im ländlichen Raum gesprochen.

SZ: Herr Hofmeir, was bedeutet es für Sie, als deutschlandweit bekannter Musiker im vergleichsweise kleinen Altheim ein Konzert zu geben?

Hofmeir: In einem kleinen Ort aufzutreten, ist doch das Allerschönste! Für die Menschen dort ist es sicherlich das größte Ereignis seit der Eingemeindung in den Landkeis Biberach 1973. Für mich ist es jedenfalls eine große Ehre und allemal schöner, als wenn ich bei einem großen Festival in München an 852. Stelle an die Reihe komme.

Wie fühlt es sich an, vor einem eher kleinen Publikum zu spielen?

Was heisst hier klein? Der Musikverein Altheim, der mich eingeladen hat, wird vollzählig erscheinen und sicherlich auch alle anderen 30 Dorfbewohner. Außerdem bin ich sofort unter Gleichgesinnten, die mit Blasmusik vertraut sind. Das sind ja Kollegen, die bei meinem Programm sicherlich dreimal so genau hinhorchen wie woanders. Natürlich spielt auch die Geselligkeit nach dem Konzert eine Rolle. Das ist doch essentiell.

Aufgewachsen sind Sie im bayerischen Geisenfeld in der Holledau und haben Klavier, Schlagzeug und Tenorhorn gelernt, bevor Sie zur Tuba griffen. Warum ausgerechnet dieses Blechblasinstrument?

Das war damals eine eher pragmatische Liebe auf den achten Blick. Alle Kinder wollten damals Trommler werden, denn man konnte bei Auftritten parallel musizieren und futtern. Der Traum für jeden kleinen Junge, also auch für mich. Deshalb hatten wir viel zu viele Schlagzeuger in der Kapelle, und ich musste als jüngster zu Hause bleiben, wenn die anderen im Bierzelt spielen durften und mit Freimarken für Spezi, Hendl und Autoscooter bezahlt wurden. Eine Katastrophe . . Also musste ich ein Instrument lernen, wo immer Mangel herrscht. Im Alter von zwölf Jahren fing ich mit der Tuba an, habe aber erst mit 19 Jahren begonnen, vernünftig zu üben.

Waren Sie ein Riesentalent?

Ich hatte Talent, aber irgendwann ist Talent nicht mehr genug.

Die Pandemie hatte verheerende Wirkung für Kunst und Kultur. Auch wenn das öffentliche Leben, einschließlich Konzerten, langsam wieder hochfährt. Wie kann unsere Gesellschaft Kunst und Kultur wieder stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens rücken?

Kunst und Kultur sind kein Luxusgut, sondern lebenswichtig für unsere Gesellschaft. Die Errungenschaften des Kulturlebens haben uns zu friedlichen Tieren gemacht. Je ausgeprägter, lebendiger und verwurzelter Kunst und Kultur in unserem Land ist, desto zivilisierter ist eine Gesellschaft. Kein Wunder also, dass Diktatoren, die auf Kriegskurs sind, zuerst Kunst und Künstler einschüchtern und mundtot machen wollen. Und Kulturleben spielt sich nicht nur in den großen Städten ab. Nicht jeder fährt zu Konzerten nach Ulm oder Stuttgart. Da fällt zum Beispiel den Musikvereinen eine wichtige Rolle zu. Das sind Stützpfeiler des Zusammenlebens. Wo kommen denn noch unterschiedlichste Leute und mitunter drei Generationen zusammen, um miteinander zu musizieren und kommunizieren? Das schafft noch nicht mal der Sportverein auf dem Land.

Am heutigen Freitagabend steht Ihr Konzert im Zeichen des Musikkabaretts. Der Titel „Kein Aufwand! Teil 1“. Was dürfen wir auf der Bühne in der Grundschule Altheim erwarten?

Zuhörer dürfen einen vergnüglichen Abend mit Livemusik, Kabarett, Lesung und viel Ironie erwarten. Ich werde gemeinsam mit dem Gitarristen und Pianisten André Schwäger auftreten – einer der besten Jazzmusiker Münchens. Es wird verträumte brasilianische Musik erklingen. Zwischendurch lese ich aus meiner tragisch-komischen Autobiografie, die inzwischen in der fünften Auflage erschienen ist. Der zweite Teil des Konzerts wird in rund einem Jahr folgen. Dann werde ich wieder Gast des Altheimer Musikvereins sein, dann sogar mit einem Tuba-Workshop.

Gibt es eigentlich eine musikalische Stilrichtung, die sie nicht spielen?

Bestimmte Schlagermusik würde ich niemals spielen. Zum Beispiel Musik von Helene Fischer. Verstehen Sie mich nicht falsch: ich liebe gute Schlagermusik. Ich denke da an Nicki und Songs wie „Servus, mach’s guat“. Wem ich aber niemals begegnen möchte, ist Andreas Gabalier – und ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit.