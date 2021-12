In diesem Jahr gibt es erneut kein Weihnachtsmärktle in der Dorfmitte von Tannhausen. Der örtliche Musikverein veranstaltet dort aber zumindest am Samstag, 11. Dezember, von 9.00 bis 14.00 Uhr den traditionellen Christbaumverkauf. Es gibt auch bei Bedarf einen Lieferdienst. Die aktuellen Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Wer das Angebot annimmt, unterstützt zugleich den Verein.