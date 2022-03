Musikverein Steinhausen wählt neuen Vorstand

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. März fand die 62. Generalversammlung des MV Steinhausen-Muttensweiler statt. Diese wurde musikalisch durch eine kleine Besetzung des Musikvereins festlich eröffnet. 1.Vorstand Josef Krug jun. begrüßte alle Gäste und ließ eine Reihe von Höhepunkten im vergangenen Jahr Revue passieren. Groß geplant für dieses Jahr ist, die neue Uniform am 24. April mit einem Marschkonzert vorzustellen. Weiter ging es mit der Vorstellung des neuen Dirigent Eugen Föhr. Anschließend berichtete die Jugendleiterin Theresa Krug von einem erfolgreichen Jahr in der Jugendausbildung. Kassier Fritz Oberhofer trug die zusammengefassten Zahlen aus dem vergangenen Jahr vor.

Die Mitglieder wählten Teile des Vorstands neu. Evelyn Perwas bildet zusammen mit Nicole Sauter und Tamara Schneider das neue Vorstandstrio. Berthold Huber wird das neue Vorstandstrio bis 2023 weiterhin unterstützen. Schriftführerin Carina Rauch und Jugendleiterin Theresa Krug wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die aktiven Beisitzer Raphael und Marcel Krug sowie die passiven Beisitzer Christoph Heinzelmann und Hubert Sauter wurden gewählt. Für die Kassenprüfung wurde Marianne Ackermann vorgeschlagen und bestätigt. Alle Gewählten nahmen ihre Ämter an.

Ein weiterer Punkt der Generalversammlung waren die Ehrungen. Stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender Dietmar Ruß ehrte langjährige aktive Musiker/innen: 10 Jahre Maria Huber, 20 Jahre Sabrina Heber, Yvonne Krug, Kerstin Raach, Bettina Rist, 30 Jahre Evelyn Perwas, 50 Jahre Peter Maurer, 60 Jahre Manfred Zell. Diese besondere Ehrung gab es davor noch nie im Musikverein. Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Florian Bruchmann, Herbert Dangel, Helmut Hanickel, Cornelia Haunschmid, Andrea Moll und Helmut Reiter geehrt.

Josef Krug wurde nach 13 Jahren als 1.Vorstand vom Musikverein Steinhausen-Muttensweiler e.V. verabschiedet. Für sein großes soziales Engagement in seiner gesamten Laufbahn wurde ihm die Landesehrennadel Baden-Württemberg von Bürgermeister Achim Deinet verliehen. Sein letzter Dank galt allen aktiven und passiven Musikern, der gesamten Vorstandschaft, allen Freunden und Gönnern des Vereins sowie seiner Frau Heidi Krug.