Musikverein sagt Konzert doch ab

Der Musikverein Ostrach sagt das noch Anfang der Woche bestätigte Konzert am kommenden Samstag, 27. November, nun doch ab. Das teilt uns der Musikverein schriftlich mit. „Mit großem Aufwand haben wir versucht, dieses Jahreskonzert unter den geltenden Auflagen zu organisieren. Wir haben geprobt und waren motiviert. Eigentlich war schon alles für den musikalischen Höhepunkt 2021 hergerichtet. Leider stellen wir in den letzten Tagen fest, dass wir in einer Hochphase der Pandemie, an unsere Grenzen stoßen“, so der Verein in seinem Schreiben. Die Verantwortlich hoffen, das Konzert im Frühjahr 2022 nachholen zu können. Gekaufte Eintrittskarten würden bei den Vorverkaufsstelltn erstattet.