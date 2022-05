Musikverein Rot freut sich auf Auftritt

Pandemiebedingt hat der Musikverein Rot in den vergangenen zwei Jahren kein Konzert veranstalten können. Umso größer nun die Freude bei den musikalischen Leitern und allen Musikern und Musikerinnen, dass es nach dieser Zwangspause wieder eines der traditionellen Frühjahrskonzerte am Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, in der Turnhalle in Rot, gibt.

„Wir freuen uns, Sie dieses Jahr nach einer Zwangspause wieder begrüßen zu können“, schreibt Vorsitzender Harald Dammann in seiner Einladung. Zum Auftakt musiziert die Jugendkapelle Rottal, die auch ganz heiß darauf ist, sich wieder einmal vor großem Publikum präsentieren zu können. Dirigentin Claudia Romer hat drei Titel von bekannten Komponisten ausgewählt, so etwa „Summer Nights“ von Warren Casey und Jim Jacobs.

Unter der musikalischen Leitung von Elisabeth Maier setzt das aktive Blasorchester die Darbietungen fort und leitet seinen Part mit dem Marsch „Der Märchenkönig“ von Timo Dellweg ein. Danach lädt das Blasorchester die Zuhörer musikalisch zu einer Zugfahrt durch die faszinierende Landschaft des nordwestlichen Staates Amerikas, Oregon, ein. Das von Heinz Briegel arrangierte Stück „Coming Home“ mit Soloparade steht für Leichtigkeit und feine Tongebung.

Anschließend widmet sich das Orchester mit zwei Titeln - „The Story“ und „Movie Themes from 1984“ – der Unterhaltungsmusik. Mit der letztgenannten Darbietung, die zugleich auch das offizielle Programm beschließt, wird dem Publikum ein sehr gut bespielbares Werk mit schönen Effekten und erkennbaren Melodien geboten. Den angemessenen Rahmen erhalten die Musikerehrungen durch die Vielfalt der von den musikalischen Leitern ausgewählten Kompositionen.