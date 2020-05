Musikverein Rindelbach spendet 650 Euro an Bürgerstiftung

ij) - „Wir sind gerade noch mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Das sagt der Vorsitzende des Musikvereins Rindelbach, Reiner Gruber, über das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps aus Ulm. Dieses hatte, kurz bevor die Einschränkungen der Corona-Krise in Kraft traten, Mitte März in der Rundsporthalle stattgefunden. Aufgrund der Vorzeichen der Krise blieb das Zuhörerinteresse hinter den Vorjahren zurück, als 700 bis 800 Musikbegeisterte in die Halle strömten. Diesmal waren es deutlich weniger. Dennoch haben Gruber und stellvertretender Vorsitzender Daniel Humpf jetzt einen Scheck in Höhe von 650 Euro an OB Michael Dambacher überreicht. Der Betrag kommt wie in den vergangenen Jahren der Bürgerstiftung zugute. Ein Teil des Erlöses fließt aber auch in die Jugendarbeit des Musikvereins. OB Dambacher sprach dem Verein ein dickes Kompliment aus. Der will die Reihe der Benefizkonzerte im Jahr 2022 fortführen. Das Bild zeigt (von links): Daniel Humpf, OB Michael Dambacher und Reiner Gruber. Foto: privat