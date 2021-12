Musikverein Renquishausen wandert im Appenzeller Land

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Bergwanderung des Musikvereins Renquishausen führte zum Berggasthof Messmer in der Schweiz. 19 Wanderbegeisterte starteten mit der Luftseilbahn auf die Ebenalp, um von dort zu dem bekannten Gasthaus Aescher-Waldkirchli zu gelangen. Von dort ging es weiter über die Altenalp und den Schäfler zum Berggasthof Messmer. Leider verhinderte dichter Nebel die tolle Aussicht auf dem Gipfel des Schäfler in 1925m Höhe. Nach dem Abendessen auf der Hütte blieb genug Zeit für Geselligkeit und das eine oder andere Karten- und Würfelspiel. Am zweiten Tag startete die Gruppe zurück zum Parkplatz in Wasserauen. Zum Abschluss ließ man die diesjährige Bergwanderung mit einem Mittagessen in der näheren Umgebung ausklingen.