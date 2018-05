Die bei einem Kirchenkonzert eingenommenen Spenden hat der Musikverein Rattstadt auf vier gemeinnützige Projekte verteilt.

Das Konzert hatte im April in der Wallfahrtskirche Schönenberg stattgefunden. Die Jugend- sowie die Aktivenkapelle des Musikvereins hatten die Besucher in der vollbesetzten Wallfahrtskirche während des 90-minütigen Auftritts begeistert. Der Eintritt war frei. Der Musikverein hatte um Spenden für die vier Projekte gebeten, die im Vorfeld des Konzerts vorgestellt worden waren. Die Besucher spendeten 1988 Euro, die der Musikverein auf den glatten Betrag von 2000 Euro aufrundete.

Die beiden Vorsitzenden Heiko Betzler und Julian Sekler übergaben somit je einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Vertreter der Projekte. Zita Forster nahm 500 Euro für den Kindertisch des DRK in Ellwangen entgegen, wo täglich Kinder aus Familien in schwierigen Lebenssituation mit einer warmen Mittagsmahlzeit versorgt und betreut werden.

Gisela Steffel war stellvertretend für ihre Tochter Monika Steffel bei der Scheckübergabe anwesend. Monika Steffel leitet in Manglaralto (Equador) eine Krankenstation und unterstützt Familien in der sehr armen Region.

Georg Gärtner von den Maltesern freute sich über 500 Euro für den Kinder- und Jugendhospizdienst Ostalb, der immer dann gefragt ist, wenn Kinder mit dem Thema „Sterben, Tod und Trauer“ in Berührung kommen.

Pater Tadeusz Trojan erhielt den Scheck für die Brasilienmission der Kirchengemeinde Schönenberg. Die Mission unterstützt seine Partnergemeinde im Nordosten Brasiliens, um mit Hilfe zur Selbsthilfe eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation zu erreichen. Heiko Betzler dankte Pater Trojan und der Kirchengemeinde für die Überlassung der Wallfahrtskirche für Konzerte solcher Art, die der Musikverein im zweijährigen Rhythmus durchführen möchte.

Foto: Privat (Schuster)