Musikverein Nonnenhorn spielt moderne Klänge

NONNENHORN – Wäre dieser Konzertabend des Musikvereins Nonnenhorn unter einem Motto gestanden, so hätte es sicher den Namen „Musiklegenden“ getragen. Zunächst sorgte die Jugendkapelle mit Dirigent Stefan Jakob für einen gelungenen Konzertauftakt. Neu und sehr beeindruckend war hier, dass sich jedes der vier Stücke um einen Solisten drehte, die alle an ihren Instrumenten brillierten. Für die Begrüßung des ersten Stückes des Musikvereins Nonnenhorn, erstmals unter der Leitung von Hubert Höllgartner, sorgte „Hello“ von einer der erfolgreichsten Sängerinnen des 21. Jahrhunderts, Adele. Und schon befanden sich die Zuhörer mitten auf der Reise quer durch musikalische Highlights und Stilrichtungen.

Dass dieses Konzert so perfekt wie an diesem Abend gespielt werden konnte, war zu Beginn der Konzertproben jedoch noch nicht absehbar. Abgesehen von den unzähligen Register- und Gesamtproben, die jeder einzelne Musikant leistete, fehlte dem Verein krankheitsbedingt das komplette Schlagzeugregister. Ein Aufruf in den sozialen Medien, das Rekrutieren zweier Schlagzeuger aus der Jugendkapelle und eine Aushilfe, stellten schlussendlich ein beeindruckendes Schlagzeugregister zusammen. Zwischen den Stücken „Santana!“ und „Herb Alpert Golden Hits“, mit ihren sehr bekannten Melodien, brillierte die Kapelle zum einen durch ihre punktgenaue Dynamik und zum anderen durch ihre ausdrucksstarke Artikulation. Dirigent Hubert Höllgartner und seine rund 40 Musikanten brachten so viel Spaß und Freude am Spielen auf die Bühne, dass sich diese auf die Zuhörer übertrug und so zum Mitwippen animierte.

Innovativ, modern und - flexibel

Das vierte Stück „Funk Attack“ wurde als ein richtiger Knaller vor der Pause und als alles andere als Mainstream angekündigt. Dirigent Höllgartner meinte, es sei „innovativ und modern – so wie wir“. Dass neben Innovation und Moderne auch ein großer Teil Flexibilität gehört, durften die Zuhörer bereits nach den ersten Takten erfahren, als die Kapelle prompt aufhörte zu spielen. Da das Kabel des E-Basses den Dienst verweigerte, entließ Höllgartner die Zuhörer ein Stück früher als geplant in die Pause. Bürgermeister Krauß zeigte volles Engagement und half kurzerhand mit einem Kabel aus, so dass es nach der Pause gewohnt erstklassig mit dem Konzert weitergehen konnte. Wolfgang Rehm, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), freute sich, zwischen den Stücken Leistungs- und Ehrenurkunden für besondere musikalische Leistungen an ausgewählte Musikanten zu überreichen. Besonderen Dank erhielten Claudia Dorn und Claudia Lang für 40 Jahre musikalische Tätigkeit und ihr viel Herzblut.

Die weiteren populären Stücke wie „Queen in Concert“, „Hotel California“ und „Bruno Mars Greatest Hits“ waren von hohem musikalischen Niveau geprägt und einem fesselnden Zusammenspiel der einzelnen Instrumentenregister. „The Sound of Silence“ entpuppte sich mit leisen, sanften Klängen als ein würdiges letztes Stück dieses Legendenabends. Dass Höllgartner und seine Musikanten auch klassisch können, stellten sie mit einem Marsch unter Beweis und forderten kurz darauf mit einem Medley von A-ha erneut die Flexibilität der Zuhörer heraus.